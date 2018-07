Bruno César revela torcida para Kardec permanecer no Palmeiras

SÃO PAULO - Em situação indefinida no Palmeiras, Alan Kardec ganhou o apoio de mais um companheiro de time nesta quinta-feira. O meia Bruno César diz estar torcendo pela permanência do atacante na equipe para a disputa do Campeonato Brasileiro.

"Vamos pensar positivo, que ele vai ficar", afirma Bruno César, confiante em uma solução por parte da diretoria palmeirense. "Caso o Alan não fique, a diretoria vai em busca de um camisa 9, acredito. O Diogo também pode fazer essa função. Acredito que a diretoria vai arrumar uma solução se o Alan não ficar".

O meia, contudo, admite a preocupação com a demora na negociação entre as duas partes. Bruno César tem contrato somente até dezembro e não espera que o futuro acerto com o clube não se estenda por tanto tempo, como vem acontecendo com Kardec.

"Não sei o que está se passando, se falta acerto de salário, se é o valor da compra com o Benfica. Isso é uma coisa que tem de se tratar entre eles. Espero que na minha vez não demore tanto assim. Tenho certeza que vai dar tudo certo pela permanência do Kardec, porque está encaminhado", declarou o jogador, que pertence ao Al Ahli, da Arábia Saudita, mas está emprestado ao clube paulista até o fim do ano.

Kardec também está no Palmeiras por empréstimo, até junho. Seus direitos pertencem ao Benfica, de Portugal. Clubes brasileiro e português já teriam chegado a um acordo para a permanência de Kardec no Brasil. Mas o Palmeiras ainda estaria sem um acerto salarial com o próprio jogador.