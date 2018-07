Bruno César sente dor no joelho e preocupa Corinthians O Corinthians tem mais uma preocupação para o jogo de domingo, contra o Vasco, no Pacaembu, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Bruno César, que volta de suspensão, sentiu dores no joelho esquerdo após uma dividida com o volante Jucilei e deixou mais cedo o treino realizado nesta quarta-feira pela manhã no CT Joaquim Grava, no Parque Ecológico do Tietê.