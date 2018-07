Bruno César sente dores e vira dúvida no Corinthians

O meia sentiu dores na coxa direita durante as atividades desta quarta, mas, segundo o médico Júlio Stancati, não preocupa para o segundo jogo contra o Santos. Titular absoluto no meio-campo do técnico Tite nos últimos jogos, ele deverá ser poupado no treino desta quinta. Assim, teria mais dois dias para se recuperar a tempo de jogar a decisão.

Se for vetado da partida, o meia deixará o clube sem uma despedida formal nos gramados. Acertado com o Benfica desde março, o atleta deverá se apresentar em Portugal em junho. Desta forma, dificilmente entrará em campo neste Brasileirão. O Corinthians estreará no dia 22, contra o Grêmio. Depois, enfrentará o Coritiba, no dia 29.

Além de Bruno César, o volante Paulinho é dúvida para a final de domingo. Ele também reclamou de dores na coxa direita e foi poupado durante o treino desta quarta. Fez apenas exercícios mais leves, separado do restante do time.