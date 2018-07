Bruno César sente dores no joelho e preocupa o Corinthians para domingo

SÃO PAULO - O Corinthians tem mais uma preocupação para o jogo de domingo contra o Vasco no Estádio do Pacaembu, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Bruno César, que volta de suspensão, sentiu dores no joelho esquerdo após uma dividida com Jucilei e deixou mais cedo o treino realizado no CT Joaquim Grava, no Parque Ecológico do Tietê.

O meia saiu do treinamento acompanhado do médico Júlio Stancat. "Deu um pequeno estralo e o joelho está um pouco dolorido. Espero que tenha sido apenas uma pancada. Mas agora vamos fazer o tratamento e espero voltar a treinar o mais rápido possível", afirmou o meia.

Para a próxima partida, o Corinthians já não poderá contar com Ronaldo, lesionado, e Elias, que cumprirá suspensão após levar o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 diante do Vitória em Salvador. Jorge Henrique e Paulinho ou Danilo devem entrar no time titular.

A equipe alvinegra precisa da vitória e de um tropeço do Fluminense diante do Palmeiras em Barueri para entrar na última rodada na liderança da competição nacional. "Não estamos desanimados, mesmo após a perda da ponta a equipe está confiante no título", destacou Bruno César.