Bruno César vai estrear pelo Palmeiras contra o Ituano

SÃO PAULO - O meia Bruno César vai fazer sua estreia pelo Palmeiras nesta quarta-feira, contra o Ituano, no estádio do Pacaembu, às 22 horas. Quem garante é o técnico Gilson Kleina, que deve levá-lo para o banco de reservas e colocá-lo em campo durante a partida válida pela nona rodada do Campeonato Paulista.

"O Bruno está relacionado, vamos ver só o tempo. Ele está se adaptando, mas já está em condições de jogo e já fez treinos mais intensos. Vamos poder utilizá-lo", disse o treinador, em entrevista ao SporTV.

Bruno César chegou do Al-Ahli, da Arábia Saudita, claramente acima do peso. A expectativa era que ele pudesse estrear no clássico com o Corinthians, no último domingo, mas o jogador não conseguiu ficar nas mínimas condições de jogo para entrar em campo.

A tendência é que o meia comece a partida no banco de reservas e entre no segundo tempo. A definição do time acontece no treinamento que será realizado nesta terça-feira, na Academia de Futebol.