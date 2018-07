Bruno César volta ao Corinthians e prevê jogo 'estudado'

De volta ao time do Corinthians, o meia Bruno César está apostando no clássico deste domingo, contra o Palmeiras, para iniciar a reação no Campeonato Brasileiro. Sem vencer há sete jogos, o time se distanciou da primeira colocação e tem enfrentado com frequência os protestos da torcida.

Bruno César, porém, não espera uma partida fácil neste final de semana. "Será um jogo estudado, e não podemos nos abater se tomarmos gols. Precisamos fazer como no primeiro turno, sair vencendo e com cabeça no lugar, tocar bem a bola, com calma e paciência fazendo resultado".

Preocupado com o ataque rival, o meia revelou que o técnico Tite, recém-chegado ao clube, tem treinado jogadas de bola parada, uma das principais armas do Palmeiras. "O Tite trabalhou com a gente bolas paradas, o time vinha tomando gols bobos, por isso treinamos a parte defensiva para tomarmos menos gols", comentou.

Em relação à escalação, Bruno César adiantou que o novo treinador não deverá fazer mudanças em comparação às últimas rodadas. "O time estava jogando junto faz tempo, e o momento é pensar que a gente está muito perto de ser campeão. Por isso esse jogo é importante e seria bom manter o time que vinha jogando", afirmou, confiante.