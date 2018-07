Bruno cobra São Paulo confiante para reverter vantagem na Copa do Brasil Ao São Paulo restou acreditar no próprio potencial para que consiga reverter a vantagem nesta quarta-feira, contra o Santos, pela semifinal da Copa do Brasil. O time encerrou a preparação em um treino fechado e, após a atividade, o lateral-direito Bruno disse que, além da expectativa para a decisão, o grupo precisa de autoconfiança para ir à casa do adversário e superar a derrota por 3 a 1 sofrida no Morumbi.