Bruno Collaço e Lúcio disputam vaga no Grêmio O Grêmio deu sequência ao trabalho de preparação para o jogo contra o Figueirense, quarta-feira, em Florianópolis, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, com a realização do primeiro treino da semana no gramado do Olímpico. E o técnico Julinho Camargo ainda não definiu quem será titular na lateral esquerda gremista.