Bruno Collaço promete reconquistar espaço no Grêmio O lateral-esquerdo Bruno Collaço participa da pré-temporada do Grêmio em Bento Gonçalves com uma ideia fixa. Como terminou a última temporada contundido, o jogador perdeu espaço no time gaúcho e viu Julio Cesar assumir a condição de titular. Agora, ele quer dar o troco e começar 2012 sendo escalado pelo técnico Caio Júnior.