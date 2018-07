Bruno Corsini deve estrear pela Portuguesa domingo

Com apenas uma semana no clube, Bruno Corsini deve ganhar a disputa com Bruninho, que era o reserva imediato. Contratado do Londrina, Corsini se mostrou otimista com a possibilidade de entrar em campo. "Estou ansioso para jogar. Vou trabalhar para fazer grandes jogos pela Portuguesa", afirmou.

A definição do time que entra em campo deve acontecer somente nesta sexta-feira. No entanto, para contar com Bruno Corsini, o técnico Edson Pimenta aguarda a regularização do mesmo, que ainda não havia sido concluída até esta quinta-feira.

Outros dois jogadores vivem a mesma situação: os atacantes Neílson, também ex-Londrina, e Gilberto, ex-Internacional. Este último também pode começar a partida como titular caso seja liberado.

DISPENSADO - Por outro lado, o zagueiro chileno Bruno Romo, que pertence ao Colo Colo, foi liberado. O jogador estava passando por um período de testes, mas não agradou a Pimenta e ao diretor de futebol Candinho.