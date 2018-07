SÃO PAULO - O lateral-esquerdo Bruno Cortez será devolvido ao São Paulo em janeiro, pelo menos essa é a decisão do técnico do Benfica, Jorge Jesus. O brasileiro não caiu nas graças do treinador português e terá seu contrato rescindido em janeiro, quando deverá desembarcar no Morumbi para saber se será aproveitado por Muricy Ramalho em 2014. Existe uma pequena chance de Cortez permanecer em Portugal, mas mais pelas fracas condições físicas de Silvio e Siqueira, os outros jogadores da posição, do que propriamente por seu futebol.

Atualmente, o titular da posição no Benfica é André Almeida, que tem a aprovação de Jorge Jesus. Cortez também tem algumas sondagens de clubes brasileiros e isso o tem feito repensar sua condição de reserva em Portugal. O treinador do clube da Luz tentou corrigir alguns vícios e fraquezas de Cortez ao longo do ano, mas não conseguiu, sobretudo na parte defensiva. O brasileiro chegou ao clube na condição de lateral ofensivo. Não deu certo.

Os dirigentes do Benfica não devem contratar ninguém para o lugar de Cortez. Vão apostar nas recuperações físicas e técnicas de Siqueira e Silvio.