Bruno defende Luis Fabiano de críticas da torcida: 'É uma minoria' Luis Fabiano foi o grande alvo dos protestos da torcida do São Paulo em razão da eliminação na Copa Libertadores. Nesta sexta-feira o jogador ganhou um defensor no elenco. O lateral-direito Bruno disse que apenas uma minoria critica o atacante e destacou que o "verdadeiro são-paulino" não apresenta condutas do tipo.