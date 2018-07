Bruno deve ser poupado pelo Fluminense neste sábado O lateral-direito Bruno, que desfalcou o Fluminense em alguns treinamentos durante a semana, deve ser mesmo poupado do confronto deste sábado contra o Duque de Caxias, às 16h, no Estádio Raulino de Freitas, em Volta Redonda. O garoto Wallace, que já está vendido ao Chelsea e se apresenta em Londres ao fim do primeiro semestre, será o substituto.