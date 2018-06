Bruno diz que São Paulo pecou em atenção em golaço de falta do São Bento

Para o lateral direito Bruno, do São Paulo, os atletas do time pecaram em atenção no lance do gol de falta do São Bento. Em jogada ensaiada, Maicon Souza surpreendeu os são-paulinos e acertou o gol de Sidão, fechando o placar de 2 a 0 para os mandantes da partida em Sorocaba, nesta quarta.

"Foi falta de atenção na hora. Eles estavam fazendo jogada ensada desde o primeiro tempo. Mas agora é erguer a cabeça", disse Bruno, na saída de campo, ao SporTV. "Molecada mostrou que tem qualidade e vamos trabalhar. É início de temporada e temos que acertar as coisas no fim de semana."

Após a derrota na estreia, o São Paulo enfrentará o Novorizontino no próximo sábado, pela 2ª rodada do Estadual, no estádio do Morumbi. A tendência é que Dorival Junior escale o time com a maioria de seus jogadores considerados titulares. Ele disse que revezaria equipes nas primeiras rodadas do Paulistão para evitar desgaste.