Bruno é apresentado no São Paulo para tentar pôr fim a sina na direita

O ano de 2006 foi o último em que um lateral-direito de ofício brilhou no São Paulo. A transferência de Ilsinho para o Shakthar Donetsk, da Ucrânia, marcou o início de uma era de contratações frustradas e improvisações no setor. Cenário que Bruno, apresentado oficialmente como jogador do clube nesta terça-feira, pretende encerrar.

Contratado do Fluminense, o jogador chega para ser titular do São Paulo e provar que, depois de 18 tentativas - entre jogadores promovidos da base, como Lucas Farias e Jackson, e contratados, como Reasco, Eder Sciola e Adrian González -, a procura finalmente chegou ao fim.

"É um sonho, quero aproveitar para não ser mais um que não deu certo. Temos competições fortes neste ano, como Paulista e Libertadores, e bastante tempo para mostrar serviço", disse o jogador, que ainda está se ambientando com os novos companheiros.