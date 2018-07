Bruno e Carlinhos devem voltar às laterais do São Paulo

Recuperados de lesão, os laterais Bruno e Carlinhos voltaram a treinar com o grupo do São Paulo na manhã desta segunda-feira quando a equipe se reapresentou após a derrota para o Sport, por 2 a 0, na Arena Pernambuco. Os dois devem ficar à disposição do técnico Juan Carlos Osorio para o duelo do próximo domingo, contra o Cruzeiro, no Morumbi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Outra novidade do treino foi a volta aos gramados do atacante Alan Kardec. Pela primeira vez desde que operou o joelho direito, o atacante correu no gramado, mas ele deve estar pronto para voltar a atuar apenas em outubro.

O técnico Juan Carlos Osorio comandou uma atividade no campo os jogadores que não participaram da derrota para o Sport. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo na piscina.

Com a expulsão de Luis Fabiano e Paulo Henrique Ganso na derrota para o Sport, Osorio terá de mexer no time. No lugar de Ganso, a tendência é que ele escale Boschilia. No ataque, Alexansdre Pato e Centurión deverão ser mantidos, já que Luis Fabiano entrou durante o segundo tempo do jogo do último domingo.