Bruno e Leandro Euzébio desfalcam Flu no clássico Diante da possibilidade de escalar uma equipe reserva para o clássico deste domingo contra o Flamengo, em Volta Redonda, o técnico Abel Braga decidiu deixar de fora da lista de relacionados pelo Fluminense apenas o lateral-direito Bruno e o zagueiro Leandro Euzébio. Mas ele vai divulgar apenas minutos antes da partida no Raulino de Freitas a equipe titular no Fla-Flu.