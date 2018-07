Bruno encara oportunidade no time do Palmeiras como 'chance' na vida

SÃO PAULO - O Palmeiras tem uma tradição longa de revelar bons goleiros e isso poderá ser provado neste domingo, quando o time alviverde enfrenta o Mogi Mirim, pela nona rodada do Paulistão. Sem Marcos e Deola, que se machucaram durante a semana, em treinamentos, o terceiro goleiro Bruno será o titular.

"Só fiquei sabendo ontem (sexta-feira), no final do dia, que eu iria jogar. O Pracidelli (preparador de goleiros) falou comigo. O sentimento de jogar é sempre muito bom, não importa se é o primeiro ou o milésimo jogo. O sentimento de vestir a camisa do Palmeiras, de representar essa escola de goleiros e uma nação de milhões de torcedores é sempre fantástico. Não importa o jogo, para mim é sempre um motivo de orgulho vestir a camisa do Palmeiras", afirmou Bruno, que foi titular durante boa parte da temporada passada.

"A gente nunca pode ficar esperando acontecer, as chances surgem quando a gente menos espera. Foi assim na minha estreia e em todos os jogos em que atuei. Aqui no Palmeiras, a gente sempre fala que pode fechar o olho e escolher quem vai atuar, pois todos os goleiros estão muito preparados. Espero mais uma vez fazer um bom papel, manter o nível de atuações do Marcos e do Deola e tentar fazer com que o time permaneça na liderança."

Apesar de não atuar em jogos oficiais desde o ano passado, Bruno não quer usar a falta de ritmo como uma muleta. "As dificuldades sempre vão existir. Qualquer goleiro precisa de ritmo de jogo. Se você perguntar para qualquer goleiro, todos vão falar que precisam de no mínimo quatro jogos para se acostumar. Mas agora não tem essa, a chance apareceu e tem que jogar bem. É a chance da vida, vou jogar como se fosse uma final de Copa do Mundo, só assim vou conseguir ficar atento e ligado para ir bem no jogo".

Mudanças na base. Claudinei Muza será o novo coordenador de base do Palmeiras. Ele substitui Marcos Biasotto, que estava no clube desde 2008 e foi demitido durante a semana.

Veja também:

Palmeiras aumenta multa para garantir Maikon Leite

Recuperado de lesão, Valdivia volta ao time do Palmeiras contra o Mogi Mirim