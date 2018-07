Bruno espera conseguir rápido entrosamento no Flu O lateral Bruno viverá um momento especial neste sábado, quando fará sua estreia com a camisa do Fluminense, diante do Volta Redonda, às 19h30, no Estádio Raulino de Oliveira, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Contratado junto ao Figueirense, o jogador espera conseguir se entrosar rapidamente com seus companheiros para ajudar a equipe na temporada.