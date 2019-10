Bruno estreia em amistoso do Poços de Caldas com 'tietagem' e dores musculares

O goleiro Bruno foi recebido com entusiasmo pela torcida organizada e mais de 300 torcedores pagantes durante o amistoso do Poços de Caldas com o Independente de Juruaia neste sábado, no Estádio Benedito Bandola de Oliveira, o Bandolão, em Poços de Caldas, sul de Minas. A estreia foi marcada pela entrada do atleta no segundo tempo, solicitada pelo próprio goleiro para a diretoria do clube, e dores na coxa direita durante a disputa.

Havia a expectativa, não confirmada de alguns protestos de moradores da cidade pela contratação do jogador. Bruno só conseguiu assinar contrato com o time porque ganhou liberdade condicional durante o dia e permissão para deixar a cidade de Varginha, onde cumpre pena de 20 anos pelo assassinato de Eliza Samudio.

O jogador explicou que o condicionamento físico ainda não está como gostaria, mas que pretende treinar e fortalecer a musculatura nos próximos meses. "Senti um desconforto, mas não foi muito grave, faz parte nesse início de temporada, mas a gente vai se preparar em uma semana ou em um mês para o próximo amistoso estar mais forte e mais bem preparado", disse. A disputa iniciou com meia hora de atraso. Houve apoio da torcida, mas sem expressividade dos dois times em campo. No segundo tempo, com a entrada de Bruno, o lateral-direito Gleison e o atacante Otavio conseguiram marcar os dois gols da partida dando a vitória ao time da casa po 2 a 0.

Após sua volta ao futebol depois de cumprir parte da pena, Bruno disse que se sentiu bem e ficou feliz com o apoio da torcida. "O prazer de estar dentro do estádio com o torcedor acompanhando, incentivando, não tem preço. A motivação é a mesma do que entrar em um Mineirão ou Maracanã lotado. Para mim isso que importa. Foi muito bom". Em seguida o jogador voltou para Varginha onde reside com a mulher e a filha. Ele tem de se reapresentar até as 21 horas.

POÇOS

O Poços de Caldas foi fundado em 2007, no primeiro ano subiu da segunda divisão para o módulo 2, onde ficou até 2013. Em acordo com um empresário chileno, contratou grandes jogadores como Amaral, Finese e Cleber, mas com problemas financeiros, parou as atividades. O time voltou em 2017 e passou por mais dificuldades financeiras. Em junho de 2019, uma nova diretoria adquiriu o clube, com seletivas de atletas da região do sul de Minas e contratação do goleiro Bruno até janeiro de 2020. Vai disputar a segunda divisão no ano que vem.

Antes da partida, Bruno deu entrevistas e disse estar bastante animado em poder retomar sua vida no futebol. Ele jogou no Corinthians e Flamengo, entes de ser preso. Era um goleiro promissor.