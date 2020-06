Bruno Fernandes brilha e Manchester United vence fora no Inglês

Ainda com chances de se classificar para a próxima Liga dos Campeões, o Manchester United fez a sua parte nesta terça-feira ao derrotar o Brighton & Hove Albion por 3 a 0, fora de casa, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. O português Bruno Fernandes e Mason Greenwood foram os principais jogadores da partida.

Fernandes balançou as redes duas vezes, enquanto Greenwood também deixou sua marca e ainda contribuiu com uma assistência na conquista da 14ª vitória do United no Inglês. A equipe soma agora 52 pontos, na quinta posição, dois pontos abaixo do Chelsea, quarto colocado, que ainda entrará em campo nesta rodada. Pela tabela da competição, somente os quatro primeiros colocados ganham vaga na Liga dos Campeões.

Atuar fora de casa não trouxe maiores problemas para o United nesta terça. Greenwood abriu o placar aos 16 minutos, quando o time visitante já dominava a partida. Bruno Fernandes ampliou aos 29 e consolidou o controle do United, que não contou com o brasileiro Fred nesta terça - ele não saiu do banco de reservas.

Mas o gol mais bonito do jogo só veio no segundo tempo. E logo aos 5 minutos. Em rápido contra-ataque, Greenwood disparou em velocidade pela esquerda e viu Bruno Fernandes bem posicionado na área. O passe preciso atravessou a área e encontrou o português, que estufou as redes e garantiu o triunfo dos visitantes.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado. O time de Manchester vai enfrentar o Bournemouth no estádio Old Trafford. O Brighton visitará o Norwich.