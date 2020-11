Bruno Fernandes marca duas vezes e United vira sobre o líder Everton no Inglês

O Manchester United, enfim, somou um grande resultado no Campeonato Inglês. Visitou o então líder Everton e, com dois gols do português Bruno Fernandes e um de Cavani, ganhou de virada, por 3 a 1. Foi apenas a terceira vitória da equipe de Gunnar Solskjaer em oito rodadas na competição.

O United devia uma vitória importante à sua torcida. A equipe vinha de dois tropeços seguidos em Old Trafford: empate sem gols diante do Chelsea, e 1 a 0 para o Arsenal. Agora tentará se impor em casa, diante do West Bromwich na próxima rodada. Em seus domínios, o Manchester vem decepcionando bastante no Inglês. Além do empate com o Chelsea e a derrota para o Arsenal, foram outros dois vexames. Perdeu para o Crystal Palace por 3 a 1 e foi goleado por 6 a 1 pelo Tottenham.

Neste sábado, mostrou força e buscou uma importante virada. Bruno Fernandes anotou duas vezes e Cavani, pela ´primeira vez anotando com a camisa do United, definiram o 3 a 1. Bernard abriu o placar para o Everton.

O Everton entrou em campo no Goodison Park disposto a manter a boa campanha e a liderança do Campeonato Inglês. Em casa, queria fazer valer o mando e explorar a má fase do United na competição. Foi para cima e logo abriu o marcador, com o brasileiro Bernard. O ex-atacante da seleção brasileira bateu bem da entrada da área.

Mas o United soube explorar bem o lado esquerdo do ataque e virou antes do intervalo. Graças ao momento iluminado do português Bruno Fernandes. O camisa 18 aproveitou o preciso cruzamento de Luke Shaw e empatou de cabeça. Depois, ao receber de Rashford, tentou cruzar para o companheiro e acabou mandando para as redes. O inglês não conseguiu desviar de cabeça, a bola bateu na trave e entrou. O brasileiro Fred havia iniciado a jogada.

O português chegou aos 18 gols com a camisa do United. São outras 13 assistências com o passe preciso para Cavani. Quase uma participação direta por gol em jogo, já que defendeu o clube neste sábado pela 33ª vez.

Quem comemorou muito foi o uruguaio Cavani. Aos 50 minutos da etapa final, ele fez seu primeiro gol pelo novo clube. O ex-companheiro de Neymar no PSG arrancou e recebeu bela assistência de Bruno Fernandes. Só teve o trabalho de empurrar para as redes e fechar o placar.

O jogo colocou frente a frente os irmãos Neville. Gary, do United, estava perfilado com o time quando Phil se aproximou. Nem se olharam, tampouco trocaram cumprimentos. São amigos, se dão bem, mas estavam "concentrados" no confronto.