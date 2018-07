Bruno Gallo projeta volta ao time do Vasco após quatro meses

Remanescente da campanha do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, no ano passado, Bruno Gallo pouco jogou pelo Vasco na atual temporada. Fez só seis partidas no Campeonato Carioca e entrou em campo apenas 15 minutos na Série B. Agora, ele quer recuperar o espaço perdido.

Voltando de lesão, ele já ficou no banco nas derrotas para Náutico e Paysandu. Sem jogar desde maio, o meia está com o elenco em Manaus (AM), onde, no sábado, a equipe cruzmaltina entra em campo contra o Londrina.

"Eu passei três meses complicados, sem poder tocar na bola, seguindo orientações do Capres (centro de fisioterapia) e trabalhando forte para poder voltar. Hoje já estou à disposição, bastante motivado e querendo ajudar. Estou pronto para ajudar o Vasco a conquistar resultados importantes nas próximas partidas", afirmou.

Dois dias depois da derrota para o Paysandu em Belém do Pará, só os reservas treinaram na Arena da Amazônia nesta quinta-feira, reforçados pelo goleiro Martín Silva. O lateral-esquerdo Henrique e do meio-campo Nenê já estão em Manaus e reforçam o time.