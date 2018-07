Bruno Gallo recebe nova chance e mantém confiança no acesso do Vasco à Série A

A confiança no Vasco é grande para obter o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro já neste sábado contra o Criciúma, em Santa Catarina, pela 37.ª e penúltima rodada da Série B. Titular nos dois últimos compromissos, contra Luverdense e Bragantino, Bruno Gallo destacou a vontade de vencer do grupo. De acordo com ele, o time fará de tudo para retornar ao Rio com os três pontos e a garantia da volta à primeira divisão nacional na bagagem.

"Nós sabemos a importância dessa vitória. Com elas, garantimos o retorno para a primeira divisão. Vamos procurar caprichar o máximo na finalização para sairmos de lá com os três pontos. No ano passado, quando acabou aquela partida contra o Coritiba, o time ficou muito abalado. Eu, particularmente, fiquei muito mal e na minha cabeça só passava uma coisa: continuar no Vasco e recolocar o time na Série A. Será a sensação de dever cumprido", afirmou o prata da casa.

Em virtude de uma lesão no púbis, Bruno Gallo ficou afastado dos gramados durante um longo período em 2016. Além da sensação de dever cumprido por recolocar o Vasco na Série A, o acesso significará a volta por cima para o atleta.

"Eu comecei o ano com muita vontade de jogar, mas acabou que as dores no púbis não deixaram. Chegamos a pensar em cirurgia, mas acabou que nunca precisou. Sempre estive em boas mãos no CAPRRES. Os profissionais sempre me apoiaram. Fiquei durante dois ou três meses tratando de manhã, de tarde e de noite. Hoje, graças a Deus, estou me sentindo em plenas condições para jogar", disse.

Nesta quinta-feira, o técnico Jorginho comandou um treinamento tático no estádio de São Januário, no Rio, e teve uma novidade em campo: a presença do goleiro Martín Silva, que se reapresentou ao clube após defender a seleção do Uruguai nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.