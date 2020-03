Bruno Gomes e Willian Maranhão brigam nesta sexta-feira durante treino do Vasco

Um dia depois de vencer o ABC e garantir vaga na terceira fase da Copa do Brasil, o time do Vasco viveu um momento desagradável durante o treino desta sexta-feira. Bruno Gomes e Willian Maranhão se desentenderam após uma dividida, durante um coletivo em campo reduzido, e tentaram se agredir, sem sucesso.

Maranhão tentou tirar a bola de Bruno. Os dois se chocaram e, na sequência, tentaram desferir socos, mas erraram o alvo. Os demais jogadores que participavam do trabalho trataram de separar os briguentos.

Bruno seguiu para o vestiário, enquanto Maranhão sentou ao lado do gramado e continuou acompanhando o treinamento. Logo depois a sessão foi encerrada pelo auxiliar-técnico Ramon Menezes.

Antes da confusão, a atração do treino foi o meia argentino Martín Benítez, que ainda não está com sua documentação regularizada. Ele também busca atingir condições físicas adequadas para atuar.

Quem desfruta de ótima fase é o seu compatriota Germán Cano, autor do gol da classificação contra o ABC. O atacante soma cinco gols, dos oito marcados pelo Vasco na temporada. O jogador também foi o responsável pelos importantes gols marcados nas vitória sobre o Altos (Copa do Brasil) e Oriente Petrolero (Sul-Americana), em duas vitórias por 1 a 0.

Depois do empate no fim de semana passado diante do Resende pela primeira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, o Vasco volta a campo, neste domingo, às 16 horas, diante do Volta Redonda, na Cidade do Aço.