Bruno Guimarães chega com ambição de ganhar o título da Liga dos Campeões no Newcastle

Bruno Guimarães foi apresentado nesta segunda-feira pelo Newcastle e chegou cheio de ambições ao 19° colocado do Campeonato Inglês. O brasileiro mostrou confiança que pode ajudar a salvar a equipe do rebaixamento e, na próxima temporada, fazê-la figurar entre os melhores para conquistar a Liga dos Campeões em um futuro próximo.

Contratado por R$ 312 milhões, o brasileiro não teve dúvidas em aceitar o desafio do clube, recém-comprado por um grupo de investidores que sonha em colocá-lo entre as potências do planeta. "Este é um clube que vai ser uma grande potência no futebol mundial", afirmou. "Clube histórico com uma grande tradição e uma bela história, não tive dúvidas sobre minha decisão de vir para o Newcastle", continuou.

Leia Também Cristiano Ronaldo se torna a primeira pessoa a alcançar 400 milhões de seguidores no Instagram

A primeira missão é garantir a permanência na elite inglesa e Bruno Guimarães já sonha estrear no fim de semana. Está à disposição do técnico Eddie Howe para tirar o Newcastle da zona de degola.

"Eles foram muito diretos e honestos sobre isso (posição ruim)", disse. "Não esconderam que o principal objetivo e desafio é de permanecer na Premier League nesta temporada", seguiu. "Mas, nas próximas temporadas, o objetivo é estar na Liga dos Campeões e, eventualmente, ganhá-la", revelou.

Bruno escolheu a camisa 39 do clube para homenagear o pai, que dirigiu o táxi do mesmo número e sempre o ajudou na carreira. "Estou muito feliz, agradeço aos torcedores por sua mensagem, espero que possamos ter uma ótima segunda metade da temporada. Estou feliz, envolvido, sempre foi meu sonho jogar no Campeonato Inglês. É um clube tradicional, histórico, com torcida fervorosa, um projeto muito interessante. Estou feliz por chegar a este clube", enfatizou.

The interview you've been waiting for...@brunoog97's first as a Newcastle United player! ⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) February 7, 2022

Na Inglaterra, o volante acredita ficar mais em evidência do técnico Tite para concluir o sonho de disputar a Copa do Mundo do Catar em novembro. "O projeto me conquistou. Vamos nos tornar um reduto do futebol mundial. O Lyon passava por um momento delicado por causa da covid-19 e nunca escondi meu sonho de descobrir a Premier League. Estou 100% focado em manter o clube, sabemos que será difícil, mas temos uma boa equipe, fortalecemos muito neste inverno. Quero estar na Copa do Mundo no final do ano, os torcedores podem ficar tranquilos, vou dar tudo pelo clube."