Bruno Guimarães lança minissérie sobre conquista do ouro pela seleção olímpica em Tóquio; assista

Um mês após a seleção olímpica levar a medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio, a conquista ganhou uma homenagem de um dos protagonistas do título. O volante Bruno Guimarães lançou nesta terça-feira uma minissérie sobre a trajetória da seleção olímpica até a subida ao lugar mais alto do pódio no Japão.

Dividida em três capítulos, a produção foi lançada no próprio Instagram do jogador do Lyon, da França. A primeira parte, intitulada "Golden Path" (O Caminho Dourado, em tradução livre), aborda a preparação para Tóquio, o torneio Pré-Olímpico e as dificuldades até os Jogos. "Foi um processo cansativo, mas que foi recompensado da melhor forma", disse o atleta em um trecho do primeiro episódio.

Os outros dois capítulos da produção serão lançados nesta quarta e quinta-feira, e vão falar sobre a convocação e conquista da medalha, respectivamente. O ouro inédito veio após uma vitória por 2 a 1 sobre a Espanha, com gol de Malcom na prorrogação.

O jogador está com a seleção principal para disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, em 2022. Após o jogo suspenso com a Argentina, o Brasil volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar o Peru. A partida acontece às 21h30, na Arena Pernambuco, em Recife.

Confira o primeiro episódio da minissérie