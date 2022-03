Bruno Guimarães vibra com 1º gol marcado pela seleção: 'Se pudesse, enquadraria'

Com boa movimentação no meio-campo e demonstrando ótimo entrosamento com Lucas Paquetá, o volante Bruno Guimarães foi um dos destaques do Brasil na goleada sobre a Bolívia, nessa terça-feira, em La Paz. A atuação segura ainda foi coroada com uma assistência e um gol, o mais bonito da noite.

Após a partida, o jogador do Newcastle não conseguia esconder o sorriso no rosto. “A sensação é única”, disse, em rápida entrevista coletiva. “O gol é o ponto máximo na carreira do jogador, ainda mais o primeiro com a camisa da seleção. É um gol que, se pudesse, eu enquadraria. Foi muito bonito.”

Leia Também Tite exalta desempenho na altitude e vê seleção se consolidando para a Copa do Mundo

O jogador comemorou o desempenho, principalmente em uma partida disputa a 3.600 metros de altitude. “Estou muito contente, espero que possam vir mais gols e boas atuações com a camisa da seleção. Hoje, sem dúvida, realizei um sonho de criança”, afirmou.

“Em algum momento, sim, (senti a altitude). Parece que a cabeça vai explodir, mas eu tentei não pensar muito nisso. Eu tentei jogar futebol, aparecer, dar continuidade no jogo. Não tem como não sentir, atrapalhou um pouquinho, mas a equipe fez um grande jogo”, considerou o volante.