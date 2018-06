Bruno Henrique apresenta melhora de lesão, mas desfalca Santos no domingo

O técnico Jair Ventura seguirá sem poder contar com o atacante Bruno Henrique para armar o Santos neste fim de semana. O jogador até apresentou melhora de sua lesão no olho, mas segue sem condições de entrar em campo e será desfalque diante do Ituano, neste domingo, no Pacaembu, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

"O atacante Bruno Henrique apresentou melhora parcial, mas, por recomendação do especialista em retina Dr. Celso Afonso Gonçalves, ele ainda vai manter repouso absoluto nos próximos dias e será reavaliado na próxima semana. Ele está fora do jogo contra o Ituano", explicou o Santos em nota.

Bruno Henrique disputou apenas sete minutos deste Campeonato Paulista. Logo no início da estreia diante do Linense, ele levou uma bolada no olho após lance disputado com um zagueiro rival. Imediatamente, caiu no chão sentindo muitas dores, chorando, e deixou o gramado reclamando que a vista estava embaçada.

Submetido a exames, Bruno Henrique foi diagnosticado com um trauma na retina do olho direito. Inicialmente, a previsão era de que ele desfalcasse a equipe apenas nas duas partidas seguintes, contra Bragantino e Ponte Preta, mas precisará ficar pelo menos mais um jogo afastado.

Outro que deve desfalcar o Santos no fim de semana é o zagueiro Lucas Veríssimo. Como Bruno Henrique, o jogador atuou somente na estreia diante do Linense, na qual sofreu uma lesão muscular na coxa direita. Ele ainda reclama de incômodo no local e, por isso, deve se ausentar do duelo com o Ituano.