Bruno Henrique comemora dois gols pelo Palmeiras e destaca empenho nos treinos

Autor dos dois gols do Palmeiras na vitória sobre o Atlético-MG, por 2 a 0, neste domingo, no Mineirão, o volante Bruno Henrique destacou os treinamentos de finalização que vem realizando em conjunto com a comissão técnica.

"É um tipo de treinamento que eu faço bastante. São vários os tipos de treinamento. O primeiro gol foi uma jogada muito rápida, uma reação rápida que você precisa ter para chutar. Tive a felicidade de fazer os dois gols e ver que o meu trabalho está dando resultado", comemorou.

O bom aproveitamento das finalizações durante os jogos também arrancou elogios do técnico Felipão, que revelou preocupação com o baixo rendimento demonstrado durante os treinamentos durante a última semana.

"A gente sempre treina. Sempre tem trabalhos específicos de finalização. Quinta treinamos muitos chutes a gol e não foi muito bom. Até ficamos um pouco assustados com o que estávamos vendo", revelou.