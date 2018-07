Bruno Henrique dedica vitória do Corinthians ao técnico Tite

O volante Bruno Henrique, do Corinthians, disse neste domingo que a vitória do time sobre o Botafogo por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, foi tema de conversa no vestiário antes do apito inicial. O autor de dois gols na vitória contou que o elenco queria buscar um resultado positivo para dedicar a Tite, técnico que se despediu do clube para assumir o comando da seleção brasileira.

"O grupo conversou e queria dar ao Tite uma vitória. Estamos de parabéns. Esperamos que com o Cristóvão Borges a gente possa se adaptar rápido ao padrão de jogo dele", afirmou o volante. Bruno Henrique fez o primeiro e último gol da partida. Marquinhos Gabriel marcou o segundo do Corinthians e Leandrinho havia empatado para o Botafogo.

"Essa era a mensagem que a gente queria deixar para ele. Uma vitória. Cada jogador vai levar isso para a vida inteira", comentou. O volante afirmou que somente pela segunda vez na carreira conseguiu marcar duas vezes no mesmo jogo. "Quando jogava no Iraty, em 2010, fiz dois gols em uma partida do Campeonato Paranaense. Então, fazia muito tempo. Fico contente por esse feito", afirmou. Bruno Henrique marcou o primeiro em chute de fora da área e o outro, em uma sobre de escanteio.

O jogador disse que o elenco está ansioso para começar a trabalhar com o novo técnico, que nesta segunda-feira inicia o trabalho no clube. "Esperamos que ele possa fazer um grande trabalho, assim como Tite fez aqui", comentou. A estreia de Cristóvão Borges deve ser nesta quarta contra o Atlético Mineiro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 10.ª rodada do Brasileirão.