Bruno Henrique destaca força do Palmeiras: 'Foram três títulos em quatro anos'

O volante Bruno Henrique foi um dos escolhidos para a seleção do campeonato no Prêmio Brasileirão 2018. Ao receber o troféu, o capitão do Palmeiras elogiou o planejamento do presidente Maurício Galiotte.

"Estou muito feliz de estar aqui representando o Palmeiras. Quero agradecer ao presidente que tem feito um grande trabalho, de um profissionalismo muito grande. Nos últimos quatro anos foram três títulos nacionais. 2018 foi um grande ano nosso, brigamos por todos os títulos e fomos coroados com o Brasileiro", disse.

Após a conquista do décimo título brasileiro, a diretoria do Palmeiras já começou a planejar o elenco para a próxima temporada. Na semana passada, anunciou a renovação dos contratos dos goleiros Jailson e Fernando Prass e do zagueiro Edu Dracena.

Também contratou em definitivo o lateral-direito Mayke. O atacante Arthur Cabral, do Ceará, e o meia Zé Rafael, do Bahia, foram as primeiras contratações. Ainda, o time também terá o retorno de 18 jogadores que estavam emprestados. Desses, somente Raphael Veiga, que estava no Atlético-PR deve ser aproveitado.

A permanência de Luiz Felipe Scolari é dada como certa pelo presidente palmeirense, apesar do interesse da seleção colombiana pelo experiente treinador. Felipão confirmou que foi sondado, mas avisou que já passou muito tempo longe do Brasil, dando a entender que pretende seguir no Palmeiras.

Quanto à renovação de contrato com a Crefisa, patrocinadora do time, Galiotte revelou que reuniões vão ocorrer nos próximos dias, mas a tendência é que também aconteça um novo acerto. A única dúvida é sobre a continuidade do atacante Dudu, eleito o craque do Brasileirão. O jogador desconversou sobre o assunto e disse que tem contrato com o Palmeiras até 2022.