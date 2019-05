Bruno Henrique destaca volume de jogo apresentado pelo Palmeiras

Com a vitória sobre o Botafogo por 1 a 0, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Palmeiras se isolou na primeira posição do Campeonato Brasileiro após as seis primeiras rodadas. Além do bom resultado, o capitão da equipe, Bruno Henrique, comemorou o volume de jogo apresentado.

"Foi um jogo muito duro. O time do Botafogo está fazendo um grande campeonato, foi bem taticamente, então foi um grande jogo. Nós nos comportamos muito bem, criamos várias oportunidades ao longo do jogo. Ficamos muito felizes pela vitória merecida. É um resultado que nos dá continuidade na liderança", disse.

Outro que elogiou o desempenho do time foi o atacante Dudu. "Jogo muito difícil. O Botafogo vem fazendo um bom campeonato, e a gente fez o que o Felipão mandou. Estamos de parabéns pelo resultado."

Mas nem tudo foi positivo para o Palmeiras no confronto. Aos 27 minutos do segundo tempo, o zagueiro Luan sentiu um incômodo na virilha e pediu para ser substituído. "Chateiam demais essas coisas, ainda mais nessa fase boa e gostosa que a gente está vivendo, mas, se Deus quiser, não vai ser nada e já estarei pronto para o próximo jogo", afirmou o defensor.

Ao lado de Gustavo Gómez, Luan está há 1.061 minutos seguidos sem sofrer gol na temporada. No Brasileirão, o time alviverde foi vazado apenas na segunda rodada, contra o CSA, em empate por 1 a 1. Naquela oportunidade, a dupla de zaga foi formada por Antônio Carlos e Edu Dracena.

O Palmeiras volta a campo na quinta-feira, 30, às 20h, contra o Sampaio Corrêa, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Os comandados de Felipão ganharam a primeira partida por 1 a 0, com gol de Moisés, e podem até empatar para garantir a classificação.