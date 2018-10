Bruno Henrique diz que Cuca é responsável por ascensão santista: 'Abençoado'

De candidato ao rebaixamento a time que sonha até com uma vaga na Copa Libertadores, o Santos passou uma transformação nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o time ascendeu para o sétimo lugar ao bater o Vitória por 1 a 0, no Barradão, com gol de Carlos Sánchez. E o atacante Bruno Henrique responsabilizou o técnico Cuca pelo bom momento da equipe.

Com o treinador, o Santos soma seis vitórias, cinco empates e duas derrotas no Brasileirão. "O Cuca é um cara muito abençoado no futebol. Tem uma carreira muito linda. Ele chegou para ajudar a gente e levantar esse grupo, que precisava de um cara que chegasse e levantasse a rapaziada", afirmou Bruno Henrique, em entrevista ao Premiere após a partida em Salvador.

Ainda que com um jogo a mais do que o sexto colocado Atlético Mineiro, o triunfo aproximou o Santos da zona de classificação à Libertadores, deixando o time com 39, a seis pontos do G6. Confiante na conquista da vaga no torneio continental, Bruno Henrique destacou o peso do triunfo. "Essa vitória é importante para continuarmos sonhando com a Libertadores", disse o atacante.

Esta foi a segunda vitória consecutiva do Santos, que agora terá uma semana de preparação para o seu próximo compromisso. O time voltará a jogar em 13 de outubro, no Pacaembu, em clássico contra o rival Corinthians.