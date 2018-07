Bruno Henrique diz que vitória no clássico motivará Santos na Libertadores

Destaque da vitória do Santos no clássico do último domingo com o Corinthians, por 2 a 0, na Vila Belmiro, Bruno Henrique celebrou bastante o resultado. Por mais que o triunfo tenha sido válido pelo Campeonato Brasileiro, e tenha recolocado a equipe na briga pelo título, o atacante considerou que poderá servir também como motivação para o duelo contra o Barcelona-EQU, em Guayaquil, que abre nesta quarta-feira as quartas de final da Libertadores.

"Diminuímos a distância para o Grêmio e para o Corinthians com muitos jogos pela frente. Agora, temos que recuperar os pontos perdidos e chegar na liderança do campeonato para, se deus quiser, sermos campeões no final. Além disso, ganhar um clássico é sempre bom. Isso ajuda na viagem da Libertadores. Se tivéssemos perdido, a viagem para o Equador seria muito mais desgastante. Agora, estamos tranquilos para fazer outro bom jogo", declarou ao site do clube.

Bruno Henrique não marcou nenhum dos gols da partida - de Lucas Lima e Ricardo Oliveira -, mas participou de ambos e infernizou o lado direito da defesa do Corinthians. Apesar do destaque no clássico, o atacante dividiu os méritos pelo resultado com seus companheiros.

"O coletivo foi bem. A rapaziada toda correu, se doou e deu o seu melhor. Estou feliz também por fazer gols e, agora, dar passes. Fiquei contente por ter contribuído nos dois gols do clássico" declarou.

Para ele, a atuação diante do rival foi resultado do bom trabalho feito nos treinamentos. "Foi mais uma partida difícil diante do Corinthians, equipe que é líder do campeonato. Sabíamos das dificuldades, mas fomos com uma proposta de jogo de que tínhamos que vencer dentro da Vila. Graças a Deus conseguimos fazer uma boa partida, mostramos um ótimo futebol. Fizemos tudo o que foi treinado."