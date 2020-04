Bruno Henrique, do Flamengo, doa cestas básicas para bairro onde nasceu em BH

LEIA TAMBÉM > Mudança no ministério da Saúde pode mexer com o futebol brasileiro

O atacante Bruno Henrique realizou a doação de 5 toneladas de alimentos no bairro Concórdia, em Belo Horizonte, onde nasceu e cresceu. A distribuição das 310 cestas básicas compradas pelo atacante do Flamengo ocorreu por três dias. O jogador, porém, não participou diretamente da entrega dos alimentos na capital mineira por estar na sua residência no Rio, onde cumpre as regras de isolamento social. Assim, a ação foi realizada por familiares, amigos e funcionários da empresa de Bruno Henrique, a BH27.

"Cinco toneladas de alimentos entregues na minha favela. Não consegui estar presente para poder ajudar e fazer essas entregas por estar no Rio. Deixo aqui meu agradecimento ao meu pai, meu irmão, a BH27 e a DR3 Sports junto aos meus amigos e membros da BH27 por essa ação nesses três dias, saindo de suas casas nessa situação difícil de pandemia para poder ajudar aquelas pessoas que necessitam. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Gratidão por fazer felizes os moradores da Concórdia", publicou Bruno Henrique em seu perfil no Instagram.

Na última quinta-feira, o Flamengo se juntou aos outros 39 clubes que disputam as duas primeiras divisões do futebol nacional e ampliou as férias do seu elenco e da comissão técnica em dez dias. Assim, eles só voltarão a trabalhar em maio. O balanço apresentado neste sábado pelo Ministério da Saúde aponta 2.347 mortes pela covid-19 no Brasil.