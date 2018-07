Bruno Henrique e Gabriel trocam de lado em Corinthians x Palmeiras 

O clássico desta quarta-feira será especial para os volantes Bruno Henrique e Gabriel. Pela primeira vez, os dois disputam um Palmeiras e Corinthians estando em lados opostos e vão a campo com sentimentos opostos.

Gabriel deixou o Palmeiras pela porta dos fundos e passou de querido pela torcida a persona non grata. A tendência é que ele um dos atletas mais vaiados nesta quarta-feira no Allianz Parque. "Vou entrar concentrado 100% no jogo e em ajudar o Corinthians, sempre respeitando o adversário. Vou tentar fazer entrar por um ouvido e sair pelo outro", disse, se referindo a possíveis xingamentos do rival.

Gabriel atuou pelo Palmeiras entre 2015 e 2016 e saiu no fim do ano passado, após seu contrato de empréstimo ser encerrado e o time alviverde não comprá-lo. Os dirigentes palmeirenses reclamam que o Monte Azul, dono dos direitos econômicos do atleta, aumentou o valor e isso fez eles desistirem do negócio. Já o staff do jogador afirma que o Palmeiras desistiu por preferir contratar Felipe Melo.

Quanto a Bruno Henrique, o reencontro deve ser em tom muito mais cordial. Além de não ter torcida do Corinthians na arena, o volante deixou o clube em alta. Ele defendeu a equipe entre 2014 e 2016 até ser negociado com o Palermo, da Itália.

Se as reações e sentimentos são distintos entre os volantes, semelhantes têm o fato de ambos terem encaixado como uma luva em seus clubes. Gabriel chegou, entrou como titular e não saiu mais, desde o início da temporada. Já Bruno Henrique acaba de voltar ao futebol brasileiro, mas nas últimas três partidas foi titular e parece já ter caído nas graças do técnico Cuca.