Bruno Henrique é suspenso pela Conmebol e desfalca o Santos na Libertadores

O Santos terá um desfalque de peso no seu setor ofensivo nas cinco primeiras partidas na fase de grupos da edição de 2018 da Copa Libertadores. A Conmebol anunciou, através de comunicado publicado no seu site oficial, que o atacante Bruno Henrique foi suspenso por cinco jogos pelo seu tribunal disciplinar.

Além de impedir a participação de Bruno Henrique nesses compromissos, a Conmebol também impôs uma multa de US$ 7 mil (aproximadamente R$ 23 mil) ao jogador, valor que a entidade vai descontar da quantia que o clube tem a direito a receber por sua participação e pelos direitos de transmissão da Libertadores.

Bruno Henrique foi expulso no último jogo do Santos na competição em 2017, na derrota por 1 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, na Vila Belmiro, pelas quartas de final. Naquela oportunidade, ele deu uma cusparada em um adversário, cena flagrada pela arbitragem, que aplicou o cartão vermelho.

O Santos pode apresentar um recurso contra a decisão na Câmara de Apelações de Conmebol, tendo que desembolsar US$ 1 mil (R$ 3,3 mil) para pedir um novo julgamento para o seu jogador.

Sorteado para o Grupo 6 da Libertadores, o Santos terá o Real Garcilaso, do Peru, o Estudiantes, da Argentina, e um time ainda a ser definido, que virá das fases preliminares - Chapecoense, Nacional do Uruguai, Banfield, da Argentina ou Independiente Del Valle, do Equador. Caso a pena imposta a Bruno Henrique seja mantida, ele só poderá defender o time na rodada final da chave, no duelo em casa contra o Real Garcilaso, em 24 de maio.