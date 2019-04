Bruno Henrique elogia Fortaleza e prevê jogo complicado para o Palmeiras

O meia e capitão Bruno Henrique, do Palmeiras, elogiou neste sábado a qualidade do adversário de estreia do time no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza. Na opinião do jogador, o atual campeão da Série B e vencedor no último fm de semana do Campeonato Cearense merece respeito e será um rival complicado na partida deste domingo, do Allianz Parque, a partir das 19h.

"O Fortaleza é o atual campeão da Série B e acabou de conquistar mais um título importante. A equipe vem jogando bem, conta com o bom trabalho do Rogério Ceni e sabemos que será uma partida bem equilibrada, mas a gente irá entrar em campo em busca da vitória pra começarmos a busca pelo bicampeonato", comentou Bruno Henrique. O último compromisso do Palmeiras foi na quinta-feira, ao bater o Melgar, por 4 a 0, pela Copa Libertadores.

Capitão no último título do Brasileiro, no ano passado, Bruno Henrique afirmou que o Palmeiras tem condições de repetir o resultado, pois manteve o elenco e fez boas contratações. "Sabemos que o Brasileiro é um dos torneios mais difíceis e que vários clubes entram em condições de lutar pela taça, mas nós somos os atuais campeões, mantivemos o nosso elenco e ainda nos reforçamos. Respeitamos todos os adversários, mas nossa meta é ser campeão", comentou.

A partida vai inaugurar o contrato de transmissão do Palmeiras na TV fechada com o TNT. Os torcedores do Palmeirasque são sócio Avanti também poderão acompanhar o jogo pelo aplicativo oficial do clube.