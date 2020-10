Bruno Henrique exalta superação e categorias de base do Flamengo

Bruno Henrique colocou um ponto final na seca de gols ao fazer dois na vitória do Flamengo por 4 a 0 sobre o Independiente del Valle, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O atacante traduziu o bom jogo realizado na noite desta quarta-feira como superação, por ter passado por lesão e covid-19 antes de estar em campo no Maracanã.

"Enfrentei umas barreiras depois da lesão no joelho. Voltei e acabei pegando esse vírus. A gente fica triste, é um momento que estamos vivendo no Brasil, expostos a todo momento. A gente cumpriu o protocolo junto com o Flamengo e hoje a gente pode estar aqui", comentou o jogador.

Bruno Henrique também citou a importância das categorias de base do Flamengo, que deram conta do recado em meio ao surto de covid-19 que o time vem enfrentando. Com um time remendado, o clube carioca empatou com o Palmeiras e goleou o Independiente del Valle.

"A gente tem que frisar os meninos do sub-20 que subiram e jogaram para caramba. Contra o Palmeiras e hoje, os quatro ali atrás. O Lincoln, cara que não reclama, fica no banco, jogou pra caramba, pra mim", declarou.

O atacante ainda falou sobre a comemoração, o conhecido 'vapo', marca característica do volante Gerson. Na Colômbia, o Independiente comemorou seus gols desta forma no triunfo por 5 a 0. Hoje, o Flamengo descontou. "Futebol é isso, tem que levar na esportiva, eles fizeram, comemoram assim. E eu falei com o Gerson que eu ia fazer gol e ia comemorar com ele. É a comemoração dele, ficou marcada", explicou.

Com o resultado, o Flamengo confirmou sua classificação ao chegar aos 12 pontos, na liderança do Grupo A. O Independiente tem nove, Junior Barranguilla soma seis, e Barcelona, três.