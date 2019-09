Bruno Henrique garante Palmeiras confiante: 'Vamos em busca do campeonato'

O meia Bruno Henrique, do Palmeiras, demonstrou nesta quinta-feira bastante otimismo com as atuações do time no Campeonato Brasileiro. A vitória por 6 a 2 sobre o CSA, no Pacaembu, com direito a marcar dois gols fez o jogador dizer que vê o time em um grande processo de evolução e com boas chances de conseguir alcançar o Flamengo na disputa pelo título.

"Estamos construindo, brigando pelo título e evoluindo. Sempre buscamos fazer o que o Mano pede desde que chegou. Tivemos a semana passada para treinar e ganhamos nesse quesito. Vamos em busca do campeonato", disse o jogador após a partida. O Palmeiras está três pontos atrás do Flamengo e conta com uma boa sequência de resultados. São cinco vitórias consecutivas.

A série tem sido construída desde a chegada do treinador Mano Menezes, no começo do mês. Para Bruno Henrique, o técnico conseguiu fazer o futebol da equipe melhorar. "Estamos jogando um pouco mais com a bola no pé e, consequentemente, criando. O importante é sempre manter o controle do jogo e, quando tiver a oportunidade, como foi hoje (quinta-feira), fazer o gol”, afirmou o volante.

⚽️ ⚽️ ⚽️ ⚽️ ⚽️ ⚽️ Bora rever os seis gols marcados pelo Verdão no Porcoembu! Qual foi o mais bonito? Fala para mim e inscreva-se na TV Palmeiras/FAM ➤ https://t.co/OMwkvqzdJP#AvantiPalestra pic.twitter.com/PtRruzfU4a — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 27, 2019

O time tem como próximo compromisso na tabela o encontro no domingo contra o Inter, no Beira-Rio. A equipe terá como novidade o retorno do lateral-direito Marcos Rocha, que ficou fora para cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Além de se preparar para o jogo, o Palmeiras vai torcer por um tropeço do Flamengo no Maracanã contra o São Paulo, no sábado.