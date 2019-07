Bruno Henrique garante que Palmeiras vai reagir: 'A oscilação vai passar'

O meia e capitão Bruno Henrique, do Palmeiras, demonstrou nesta segunda-feira muita confiança na reabilitação do time nesta temporada. Após cinco partidas consecutivas sem vencer e de perder a liderança do Campeonato Brasileiro para o Santos no último fim de semana, o jogador afirmou que a partida desta terça-feira pela Copa Libertadores contra o Godoy Cruz pode marcar o início de um outro momento.

A equipe alviverde recebe o clube argentino pelas oitavas de final da competição após o empate por 2 a 2 fora de casa na última semana. Para Bruno Henrique, a queda de rendimento do Palmeiras é um processo normal dentro do futebol. "Às vezes acontece no futebol de você oscilar. O que a gente não pode deixar entrar são as coisas ruins, as coisas negativas. A gente sabe da força do nosso grupo. Já tivemos momentos ruins em que conseguimos sair. A oscilação vai passar, com certeza", disse em entrevista coletiva na Academia de Futebol.

Para avançar à próxima fase da Copa Libertadores, o Palmeiras precisa de uma vitória simples ou de um empate por 0 a 0 ou 1 a 1. Em caso de um novo placar de 2 a 2, a definição será nos pênaltis. Os argentinos têm de vencer ou conseguir um empate por três gols ou mais para se classificar. A equipe alviverde terminou a fase de grupos com a melhor campanha geral da competição.

O jogador disse entender o protesto realizado pela torcida no sábado, após o empate com o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, e admite o incômodo coletivo pela má fase. "A torcida está fazendo os protestos e está no direito dela, mas também quando chegar a hora do jogo tenho certeza de que eles vão apoiar e nós jogadores vamos fazer de tudo para jogar bem, com intensidade, aquilo que a gente vinha fazendo", comentou.

O Palmeiras recebe o Godoy Cruz na terça-feira, às 21h30, e logo depois já terá um clássico pelo Campeonato Brasileiro. A equipe encara no domingo o Corinthians, fora de casa. A partida às 19h terá transmissão pela TV aberta.