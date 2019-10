Bruno Henrique lamenta derrota para o Santos: 'É sempre difícil perder clássico'

O volante Bruno Henrique lamentou a derrota do Palmeiras para o Santos na noite desta quarta-feira, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o clássico na Vila Belmiro, o jogador analisou a partida e lembrou que a equipe alviverde sofreu dois gols em 17 minutos.

"No começo do jogo estávamos bem, tivemos oportunidades, mas infelizmente levamos o gol de bola parada e depois um outro gol que conseguiram sair jogando rapidamente. Sabemos que é difícil jogar aqui, e levar dois gols rapidamente é difícil para reverter. É sempre difícil perder clássico, mas é rever o que estamos fazendo de errado e trabalhar", afirmou Bruno Henrique.

Com a derrota, o Palmeiras foi ultrapassado justamente pelo Santos. As duas equipes somam 47 pontos na tabela, mas os alvinegros roubaram o segundo lugar por terem uma vitória a mais. O líder Flamengo tem 52 pontos e joga nesta quinta-feira contra o Atlético-MG, no Maracanã.

Na próxima rodada, o Palmeiras receberá o Botafogo no sábado, às 21h, no Pacaembu. Para a partida, o técnico Mano Menezes não poderá contar com Willian, expulso no clássico, e Felipe Melo, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Luiz Adriano, que saiu lesionado, deve ser desfalque. Por outro lado, Deyverson volta de suspensão.