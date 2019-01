Bruno Henrique lamenta pênalti perdido no Palmeiras: 'Bola saiu fraca'

O meia Bruno Henrique, do Palmeiras, lamentou nesta quarta-feira ter perdido um pênalti na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. Em entrevista depois do jogo, o capitão da equipe explicou que a bola não pegou a velocidade necessária e, por isso, facilitou para o goleiro defender. O lance faria o time ganhar o confronto por 2 a 0.

"Eu tentei bater no meio do gol, mas infelizmente a bola saiu fraca. O goleiro foi feliz e fez a defesa", disse Bruno Henrique. O pênalti foi marcado aos 37 minutos do segundo tempo, após falta em Carlos Eduardo. O goleiro Rodrigo Viana fez a defesa com as pernas. O gol da vitória do Palmeiras saiu ainda na etapa inicial, aos 20 minutos, com Deyverson.

Bruno Henrique admitiu que o Palmeiras jogou abaixo do que poderia atuar. "Fisicamente a gente tem que evoluir um pouco. No segundo tempo, principalmente, a gente sentiu o ritmo. Gradativamente vamos crescer na competição. O importante é vencer para iniciar bem o campeonato. Nenhum jogador está 100%. O tempo de preparação é muito curto", explicou o jogador.

O Palmeiras volta aos treinos na tarde desta quinta-feira, para iniciar a preparação para o jogo de domingo. O compromisso será fora de casa, contra o São Caetano, no estádio Anacleto Campanella. A tendência é a equipe ter pelo menos sete mudanças na formação para esse compromisso.