Bruno Henrique prega cautela no Flamengo: 'Jogar em Guayaquil é sempre difícil'

Bruno Henrique teve mais uma grande atuação com a camisa do Flamengo. Na noite desta quarta-feira, o atacante marcou os dois gols na vitória por 2 a 0 sobre o Barcelona, no Maracanã. Apesar do resultado, o jogador mostrou respeito pelo time equatoriano, na disputa por uma vaga na final da Copa Libertadores.

"Fizemos um resultado muito bom, mas sabemos que ainda não tem nada ganho. Jogar em Guayaquil é sempre difícil. Mas vamos para lá para mostrar o nosso futebol. Buscaremos o nosso melhor, assim como fizemos aqui nesta noite", comentou o atacante.

Bruno Henrique chegou a quatro gols na Libertadores, sendo o vice-artilheiro do Flamengo, atrás apenas de Gabriel, artilheiro da competição, com dez. "Todas as competições, eu entro para dar meu melhor. Sou agraciado na Libertadores e isso me deixa muito feliz. Penso apenas em dar o meu melhor para ajudar a equipe na busca pelos objetivos", completou.

O Flamengo, novamente, teve uma atuação de destaque sob o comando de Renato Gaúcho. O time carioca foi muito superior no primeiro tempo e poderia ter saído de campo com um placar ainda mais elástico, já que atuou em boa parte do duelo com um atleta a menos. Molina foi expulso justamente por fazer falta em Bruno Henrique.

Passado o duelo contra o Barcelona, o Flamengo volta a focar no Brasileirão, onde enfrentará o América-MG, no domingo, às 11h, no Independência. O time carioca busca se aproximar do líder Atlético-MG.

Já o jogo de volta da Libertadores será na quarta-feira, às 21h30, no Equador. O Flamengo poderá perder por um gol de diferença para avançar à grande final.