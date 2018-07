Bruno Henrique promete brigar por espaço no Corinthians

SÃO PAULO - O volante Bruno Henrique foi apresentado oficialmente como reforço do Corinthians nesta terça-feira e declarou que chegou ao clube com o objetivo de conquistar seu espaço com o técnico Mano Menezes. O jogador assinou contrato por quatro anos e, com a ajuda de investidores, o Corinthians adquiriu 50% dos direitos econômicos por R$ 1,5 milhão.

Bruno Henrique explicou que prefere atuar como segundo volante, portanto deve disputar posição com Guilherme, mesmo que já tenha atuado como primeiro. "Ainda estou me adaptando, faz cinco dias que estou aqui e vou brigar pelo meu espaço, respeitando o Guilherme. Mas espero agarrar a oportunidade quando tiver", disse.

O novo reforço corintiano chamou a atenção no último Campeonato Brasileiro, quando atuou pela Portuguesa, e pertencia ao Londrina. Bruno Henrique se enquadra no novo perfil de contratações do Corinthians, de jogadores ainda sem fama que querem buscar espaço, como demonstrou no seu discurso inicial.

No treinamento desta terça-feira, Guilherme teve leve torção no tornozelo, mas não preocupa a comissão técnica do Corinthians para o jogo com o Palmeiras. De qualquer forma, Bruno Henrique garantiu que está pronto para ajudar o time se for solicitado por Mano. "Se tiver oportunidade para jogar, estou preparado", afirmou.

O volante também espera que o Corinthians aproveite o duelo com o rival para iniciar uma reação no Campeonato Paulista. "Todo clássico é diferente e o Palmeiras está num bom momento, mas nada melhor para nós do que uma vitória no clássico para que possamos sair dessa situação", comentou.