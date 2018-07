Bruno Henrique quer Santos com 'pegada' da Libertadores contra o São Paulo

O atacante Bruno Henrique, do Santos, cobrou em entrevista coletiva nesta quinta-feira, em Santos, que a equipe que mantenha o "espírito de Libertadores" para enfrentar o São Paulo, neste domingo, às 19 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador espera que o time iguale a "pegada" da vitória por 3 a 2 sobre o Atlético Paranaense, na última quarta, em Curitiba, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, e torce por mais uma jornada inspirada do meia Lucas Lima.

"Acho que o mesmo espírito e a mesma pegada depois que a gente tomou o gol. Conversamos dentro de campo mesmo e sabíamos da qualidade de cada um que estava ali dentro. E quando o Lucas Lima está num dia inspirado dele - e ele estava em uma noite (inspirada) é 90% do nosso time, faz o time jogar bem. Ele é um cara primordial no nosso time", disse o atacante.

Bruno Henrique não acredita que haverá tempo para que o técnico Dorival Júnior - demitido no Santos e recém-contratado pelo time tricolor paulista - passe informações sobre os antigos comandados para os jogadores são-paulinos. Independentemente de quem comande o adversário no banco de reservas (Dorival não estará na Vila Belmiro e o time será orientado pelo auxiliar Pintado), o atacante entende que o rival lutará pela vitória, mesmo fora de casa.

"Acho que ele (Dorival Júnior) ainda não deve ter falado nada com o pessoal do São Paulo sobre o nosso jeito de jogar. Mas, se vier ele ou o Pintado (auxiliar), trata-se de um clássico. Eles querem vencer porque não estão bem no campeonato. Nós também queremos vencer, porque a gente não vem jogando bem dentro de casa. E espero que seja um jogo como fizemos ontem (quarta-feira, contra o Atlético Paranaense)", projetou Bruno Henrique.

O elenco santista treinou nesta quinta-feira no CT Rei Pelé, em Santos. Os jogadores que participaram da partida contra o Atlético Paranaense fizeram uma atividade regenerativa. Os demais participaram de um trabalho técnico no campo junto com a equipe sub-20. O atacante Rodrigão, que estava afastado da equipe por ter contraído uma forte amidalite, foi liberado pela diretoria para acertar o seu empréstimo para o Bahia.

O Santos ocupa a quinta posição do Brasileirão com 17 pontos, dois atrás do Palmeiras (quarto colocado), e um à frente do Vasco, que atualmente aparece em sexto na tabela de classificação do torneio nacional.