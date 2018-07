Bruno Henrique realiza exames médicos e assina com Palermo por quatro temporadas

O volante Bruno Henrique, ex-Corinthians, realizou nesta segunda-feira exames médicos e assinou contrato por quatro temporadas com o Palermo, da Itália. O jogador teve a negociação confirmada na última segunda-feira pelo presidente do clube brasileiro, Roberto de Andrade.

"Fiquei contente com esse acerto. Estou muito feliz porque é uma equipe muito boa taticamente. Era uma das metas na minha carreira atuar em um grande centro na Europa. Espero poder jogar o quanto antes", disse em entrevista ao site oficial do Palermo.

Revelado pelo Iraty, do Paraná, em 2008, Bruno Henrique também teve passagens por Atlético Mineiro, Londrina e Portuguesa, quando chamou a atenção do Corinthians e foi contratado no início de 2014. No time alvinegro, disputou 124 partidas e marcou sete gols. O Palermo ainda não informou quando o jogador estará apto para estrear.

O Palermo empatou com a Internazionale em 1 a 1 no último domingo, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Italiano. Foi o primeiro ponto somado da equipe na competição, que na estreia perdeu em casa para o Sassuolo por 1 a 0.

O Campeonato Italiano não será disputado no próximo final de semana por causa dos jogos das seleções nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018. Por isso, o Palermo volta a campo no dia 10 de setembro, quando receberá o Napoli, pela terceira rodada, em partida que poderá ser a estreia de Bruno Henrique.