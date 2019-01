Bruno Henrique recebe proposta 'irrecusável' e deve deixar o Palmeiras

O volante Bruno Henrique está de malas prontas para deixar o Palmeiras. O jogador recebeu uma proposta "irrecusável", segundo pessoas próximas as atleta, do Tianjin Teda, da China, e está disposto a deixar o clube. A oferta é de 4,8 milhões de euros (R$ 20,5 milhões) por temporada, o que dá R$ 1,7 milhão por mês.

A informação foi divulgada inicialmente pelo globoesporte e confirmada pelo Estado. Para tirá-lo do Palmeiras, os chineses teriam que pagar "apenas" 6 milhões de euros (R$ 25,8 milhões) valor da multa contratual do atleta. Quando chegou ao clube, em junho de 2017, uma das exigências do volante foi assinar o vínculo com uma multa tendo um valor relativamente baixo.

O Palmeiras garante que ainda não recebeu a proposta oficial, mas já está ciente da vontade do atleta e dos chineses. O clube não pretende abrir mão do jogador, entretanto se o valor da multa for pago, não há nada que possa ser feito.