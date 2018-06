Bruno Henrique sofre contusão no olho e desfalca Santos no Paulistão

O técnico Jair Ventura já tem a sua primeira importante baixa no Santos neste início de Campeonato Paulista. Será o atacante Bruno Henrique, um dos destaques da equipe na temporada passada, por conta de uma contusão no olho direito. Ele perderá as duas próximas partidas da equipe santista no Estadual.

Bruno Henrique sofreu uma contusão na retina do olho, confirmada na tarde desta quinta-feira, após avaliação médica. O trauma foi causado por uma bolada no rosto, logo aos sete minutos de jogo. O atleta acertou forte chute dentro da área e a bola rebateu no marcador e voltou contra o seu rosto, na estreia da equipe no Paulistão, contra o Linense, fora de casa.

Ele já caiu no chão com a mão na face, pedindo atendimento médico. Ao sair de campo, disse que não conseguia enxergar. Segundo os médicos do Santos, Bruno Henrique será submetido a novos exames nos próximos dias, assim que amenizar o inchaço no olho.

"O Bruno teve um embaçamento visual importante logo após o choque. Ele passou por uma avaliação de forma urgente em um hospital de Lins, na noite de quarta, e foi descartada a necessidade de alguma conduta mais imediata. Nesta quinta, ele passou por uma avaliação com um especialista em retina, que constatou a contusão", explicou o médico Mauricio Zenaide.

Por conta da contusão na retina, o jogador terá que ficar em repouso nos próximos dias. Assim, apor vencer o Linense por 3 a 0, o Santos não poderá contar com o atacante nas partidas contra o Bragantino, na próxima segunda-feira, na Vila Belmiro, e contra a Ponte Preta, no dia 25, em Campinas.